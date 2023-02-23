Сеул, 24 февраля, 2023, 01:03 — ИА Регнум. Северная Корея ранее на этой неделе провела учения по запуску стратегических крылатых ракет, проверив боевую готовность своих ядерных сил, сообщает 24 февраля агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

(сс) geralt Ракета

В сообщении уточняется, что северокорейская сторона выпустила четыре ракеты «Хвасал-2» в сторону Японского моря. Они стартовали с полигона в городе Ким Чаек на северо-востоке КНДР.

В Пхеньяне также отметили, что ракеты пролетели 2000 км и достигли заданных целей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля японский специалист по Северной Корее Хадзимэ Идзуми заявил РИА Новости, что КНДР уже могла разместить свою межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15» для удара в направлении США.