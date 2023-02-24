Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер по ошибке назвала Барака Обаму действующим президентом США

Вашингтон, , 00:46 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер допустила оговорку, выступая перед журналистами 23 февраля. Она спутала бывшего американского лидера Барака Обаму с действующим президентом США Джо Байденом.

Карин Жан-Пьер The White House

Представитель администрации Соединенных Штатов говорила о новом высказывании Байдена по поводу крушения поезда с химикатами в штате Огайо, которое произошло 3 февраля.

«Как вам известно, меньше часа назад президент Обама сделал заявление», — сказала Жан-Пьер.

После этой фразы в зале для прессы начался шум и раздался смех. Пресс-секретарь несколько раз извинилась за свои слова.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года Карин Жан-Пьер устроила скандал на брифинге после вопроса журналистов о расследовании в США, посвященном происхождению коронавируса.

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