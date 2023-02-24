Пушилин назвал Героев ДНР «солью земли русской»

Донецк, , 00:48 — REGNUM В Донецке прошла церемония награждения отличившихся бойцов звёздами Героя ДНР, сообщает 23 февраля сайт главы республики.

Звёзды Героев ДНР denis-pushilin.ru

Денис Пушилин вручил высшую награду ДНР пятерым военнослужащим, совершившим подвиги при освобождении Волновахи, Новоигнатовки, Рыбенского, Верхнеторецкого и при прорыве глубокоэшелонированной обороны противника под Новобахмутовкой, Новоселовкой, Гольмой.

«Вы — герои сегодняшнего дня, лучшие из лучших. На первое место в своей жизни вы поставили служение Родине, взяв на себя личную ответственность за её судьбу.

Наша земля всегда славилась своими сынами. Донбасс — это крепость духа, твердый характер, воля, трепетное отношение к традициям. Именно таких настоящих отважных мужчин, как вы, и называют солью земли русской.

Сегодня все силы России направлены на Победу. Уверен, что с такими воинами нам всё по плечу, и наш победный мир не за горами. Мы его очень ждем и очень его хотим», — отметил Пушилин.

Гвардии рядовой Евгений Осипов был представлен к награде посмертно. Медаль получила его вдова. В районе Новоселовки Осипов прикрывал отход штурмовой группы, подавляя огневые точки противника. Своими действиями Евгений вызвал замешательство у противника, чем способствовал перегруппировке своего подразделения и сохранению жизни боевых товарищей. При смене огневой позиции герой погиб.

После награждения бойцы заверили, что со своей стороны сделают всё, чтобы пядь за пядью освобождались исторические земли России.

Напомним, что звание «Герой Донецкой Народной Республики» и связанная с ним медаль «Золотая звезда Героя» учреждены 3 октября 2014 года.

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