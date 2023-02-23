Донецк, 24 февраля, 2023, 00:48 — ИА Регнум. В Донецке прошла церемония награждения отличившихся бойцов звёздами Героя ДНР, сообщает 23 февраля сайт главы республики.

denis-pushilin.ru Звёзды Героев ДНР

Денис Пушилин вручил высшую награду ДНР пятерым военнослужащим, совершившим подвиги при освобождении Волновахи, Новоигнатовки, Рыбенского, Верхнеторецкого и при прорыве глубокоэшелонированной обороны противника под Новобахмутовкой, Новоселовкой, Гольмой.

«Вы — герои сегодняшнего дня, лучшие из лучших. На первое место в своей жизни вы поставили служение Родине, взяв на себя личную ответственность за её судьбу.

Наша земля всегда славилась своими сынами. Донбасс — это крепость духа, твердый характер, воля, трепетное отношение к традициям. Именно таких настоящих отважных мужчин, как вы, и называют солью земли русской.

Сегодня все силы России направлены на Победу. Уверен, что с такими воинами нам всё по плечу, и наш победный мир не за горами. Мы его очень ждем и очень его хотим», — отметил Пушилин.

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После награждения бойцы заверили, что со своей стороны сделают всё, чтобы пядь за пядью освобождались исторические земли России.

Напомним, что звание «Герой Донецкой Народной Республики» и связанная с ним медаль «Золотая звезда Героя» учреждены 3 октября 2014 года.