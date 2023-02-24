Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию о принципах «справедливого мира на Украине»

Нью-Йорк, США, , 00:17 — REGNUM Антироссийскую резолюцию, инициированную странами Запада, приняла Генассамблея ООН 23 февраля в ходе спецсессии по Украине.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

За принятие резолюции проголосовала 141 страна, семь высказались против, 32 страны, в том числе Китай, воздержались. Против проголосовали: Россия, Белоруссия, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия и Эритрея. Поправки, выдвинутые Белоруссией, включающие призыв к переговорам и запрет поставок вооружений Киеву, в ходе голосования одобрены не были.

В резолюции изложены принципы, лежащие «в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине». При этом в документе содержится призыв к России прекратить удары по критически важной инфраструктуре Украины, и предостережение от атак на школы, больницы и другие гражданские объекты. Аналогичных призывов к властям Украины в тексте нет и ничего не сказано о необходимости прекращения обстрелов ДНР и ЛНР украинской армией.

Кроме того, в резолюции содержится требование к России о немедленном выводе войск за пределы «международно признанных границ» Украины.

Резолюция, принятая Генассамблеей ООН, не носит обязательного характера.

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