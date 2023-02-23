Анкара, 24 февраля, 2023, 00:20 — ИА Регнум. После землетрясения 6 февраля в Турции зафиксировано несколько тысяч афтершоков, сообщает 23 февраля информационное агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Такие данные привёл на своей пресс-конференции генеральный директор управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) Орхан Татар.

По его словам, с 6 февраля произошло 8550 афтершоков. То есть каждые три минуты происходит новый подземный толчок.

Татар подчеркнул, что в ближайшие дни не исключена возможность землетрясения силой в пять баллов. В связи с этим он призвал население проявлять максимальную осторожность и держаться подальше от поврежденных зданий.

Напомним, что 23 февраля в Турции произошло новое землетрясение магнитудой 4,4.