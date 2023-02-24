В Турции психологическую помощь получили более 850 тысяч пострадавших от землетрясения

Анкара, , 00:18 — REGNUM В Турции свыше 850 тысяч человек, пострадавших от землетрясения, получили психологическую помощь, сообщает 23 февраля информационное агентство Anadolu.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Об этом заявила министр по делам семьи и социальных служб страны Дерья Яник.

По её словам, 3326 сотрудников министерства в разрушенных землетрясением районах оказали психологическую помощь 583 751 гражданину. Ещё 274 тысячи человек получили такую поддержку за пределами зоны стихийного бедствия.

Напомним, что разрушительное землетрясение в Турции, случившееся 6 февраля, унесло более 43 тысяч жизней.

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