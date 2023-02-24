Анкара, 24 февраля 2023, 00:18 — REGNUM В Турции свыше 850 тысяч человек, пострадавших от землетрясения, получили психологическую помощь, сообщает 23 февраля информационное агентство Anadolu.

Землетрясение
Землетрясение
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Об этом заявила министр по делам семьи и социальных служб страны Дерья Яник.

По её словам, 3326 сотрудников министерства в разрушенных землетрясением районах оказали психологическую помощь 583 751 гражданину. Ещё 274 тысячи человек получили такую поддержку за пределами зоны стихийного бедствия.

Напомним, что разрушительное землетрясение в Турции, случившееся 6 февраля, унесло более 43 тысяч жизней.

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