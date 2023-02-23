Турецкие психологи оказали помощь сотням тысяч пострадавших
В Турции психологическую помощь получили более 850 тысяч пострадавших от землетрясения
Анкара, 24 февраля, 2023, 00:18 — ИА Регнум. В Турции свыше 850 тысяч человек, пострадавших от землетрясения, получили психологическую помощь, сообщает 23 февраля информационное агентство Anadolu.
Иван Шилов ИА REGNUM
Землетрясение
Об этом заявила министр по делам семьи и социальных служб страны Дерья Яник.
По её словам, 3326 сотрудников министерства в разрушенных землетрясением районах оказали психологическую помощь 583 751 гражданину. Ещё 274 тысячи человек получили такую поддержку за пределами зоны стихийного бедствия.
Напомним, что разрушительное землетрясение в Турции, случившееся 6 февраля, унесло более 43 тысяч жизней.