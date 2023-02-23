Симферополь, 23 февраля, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Ремонтные работы на поврежденном участке железной дороги в Бахчисарайском районе Крыма полностью завершены, движение поездов восстановлено. Об этом 23 февраля сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«Ремонтные работы на ж/д перегоне Симферополь — Бахчисарай завершены. Движение восстановлено», — написал Крючков.

Также Крючков призвал проверять информацию по данному инциденту и дождаться официальных комментариев по вопросам о причинах и обстоятельствах произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о повреждении железнодорожного полотна в селе Почтовое Бахчисарайского района. Информация об аварии поступила в ГУ МЧС Крыма в 19:55 мск, на место происшествия отправились ремонтные бригады специалистов и оперативная группа регионального отделения МЧС России.