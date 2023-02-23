Стокгольм, 23 февраля, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Власти Швеции направят украинской стороне 520 млн крон ($50 млн) на поддержку гуманитарной сферы и восстановление энергетики на Украине, 23 февраля сообщается на сайте шведского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Из этой суммы 220 млн крон ($21 млн) будут перечислено на гуманитарную помощь в виде лекарств, продовольствия и товаров первой необходимости. В энергетический фонд Украины поступят 300 млн крон ($29 млн).

В сообщении подчеркивается, что украинский энергетический сектор нуждается в очень большой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января правительство Швеции объявило о планах поставить Киеву оборудование, которое необходимо для восстановления энергоснабжения на Украине.