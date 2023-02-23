Киев, 23 февраля, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Гимн СССР прозвучал 23 февраля в эфире нескольких телеканалов на Украине. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины назвала инцидент кибератакой.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Ряд украинских СМИ опубликовал видеозаписи произошедшего в своих телеграм-каналах. На видеозаписях с экранов телевизора видно, что в эфире телеканала «Интер» гимн Советского Союза прозвучал на фоне чёрного экрана с логотипом канала.

Телеканал Zoom, рассчитанный на молодёжную аудиторию, «включил» гимн СССР на фоне советского Красного знамени. Кроме того, на экране появился текст поздравления с праздником Советской армии и Военно-морского флота, а также призыв к украинским военнослужащим сдаваться в плен.

Госслужба специальной связи и защиты информации Украины уточнила, что ряд информационных ресурсов страны подвергся кибератаке, в результате которой, как поясняет пресс-служба ведомства, было «модифицировано» содержание некоторых ресурсов.

Какие ресурсы были атакованы, не уточняется. Отмечается, что над локализацией последствий кибератаки, а также над исследованием причин и обстоятельств произошедшего работают специалисты Госспецсвязи, СБУ и департамента киберполиции Украины.