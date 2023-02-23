В Кизлярском районе Дагестана произошел пожар в жилом доме, погиб подросток-инвалид

Махачкала, , 23:33 — REGNUM Пожар произошел в жилом доме в селе Новомонастырское в Кизлярском районе Дагестана, в результате чего погиб 12-летний ребенок-инвалид, 23 февраля сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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Он вспыхнул примерно в 18:15 по местному времени (совпадает с мск). Подросток пытался выбраться из дома, но не смог и отравился продуктами горения.

По предварительной версии, причиной пожара стало замыкание электропроводки. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября в поселке Каа-Хем в Туве был совершен поджог жилого дома. В результате происшествия погибли женщина и ребенок-инвалид.