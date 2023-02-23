Берлин, 23 февраля, 2023, 23:41 — ИА Регнум. Германия является сторонницей введения общеевропейского запрета на использование российского газа, сообщает 23 февраля ТАСС. Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

При этом Хабек отметил, что другие европейские страны не пойдут на такие шаги. Поэтому, по мнению чиновника, надо сосредоточиться на устранении пробелов в режиме санкций, а не на его расширении.

Хабек заявил, что германские компании больше не используют российский газ, наглядно продемонстрировав, что можно разорвать все связи с Россией. Однако, по его словам, некоторые страны Восточной Европы гораздо сильнее зависят от российских ресурсов, чем Германия.

Министр подчеркнул, что многие в Германии обходят антироссийские санкции и, таким образом, немецкая продукция, которая может применяться в военных целях, попадает в Россию через третьи страны.

Напомним, что Берлин утверждает о полном отказе от российского газа, однако, по мнению экспертов, Германия не может ранее 2026 года рассчитывать на полную замену газа из России поставками из других стран.