Госдепартамент США объявил о выделении $7 млн на защиту культурного наследия Украины

Вашингтон, , 23:15 — REGNUM Американские власти выделят Киеву $7 млн на меры по защите культурного наследия Украины, 23 февраля сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

США и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Средства будут перечислены в рамках программы, ранее разработанной Госдепом. В ведомстве отметили, что приоритет в финансировании отдается объектам, которые якобы «напрямую затронуты» специальной военной операцией России на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон собирается предоставить Киеву дополнительную экономическую помощь в размере $10 млрд.

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