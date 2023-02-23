ABC: Австралия направит Украине беспилотники на сумму $33 млн

Канберра, , 23:00 — REGNUM Правительство Австралия поставит на Украину беспилотные летальные аппараты на общую сумму $33 млн, 24 февраля передает телеканал ABC.

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Беспилотники будут предоставлены в рамках пакета помощи. Британская газета Guardian написала, что Киев получит невооруженные дроны, применяемые для разведки на поле боя.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО истощили запасы артиллерийских снарядов для передачи Украине.

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