Чиновница в Германии сожгла декларацию, свидетельствующую о пожертвованиях Газпрома

Берлин, , 23:16 — REGNUM Чиновница налоговой службы Германии уничтожила документ, свидетельствовавший о пожертвованиях Газпрома в пользу фонда поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает 22 февраля немецкое издание Cicero.

Пламя

Газпромом было пожертвовано фонду «Защита климата и окружающей среды MV», который являлся посредником при заключении договоров с компаниями, готовыми достроить «Северный поток — 2» в обход санкций США, € 20 млн. Ввиду того, что эта сумма была предназначена исключительно для нужд земли Мекленбург-Передняя Померания, она не облагается налогом.

После требований немецкой общественности фонд передал декларации в налоговую службу Германии, однако там они были утеряны. Спустя некоторое время одна из сотрудниц налоговой службы обнаружила эти документы, но, поддавшись давлению прессы и властей, сожгла их в камине.

Напомним, что ранее издания Bild и Die Welt подали иск против фонда «Защита климата и окружающей среды MV», требуя от него раскрытия компаний, принимавших участие в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2».

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