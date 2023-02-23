Нуланд: США готовы хоть завтра начать переговоры с Россией по ДСНВ

Вашингтон, , 22:49 — REGNUM Переговоры с Россией по вопросам Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) США готовы начать немедленно, если к этому готова российская сторона. Такое заявление сделала 23 февраля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в беседе с ТАСС.

Виктория Нуланд Ssturner71

«Мы готовы начать делать это завтра, если к этому готова Российская Федерация. Мы также готовы разрешить инспекции», — так ответила Нуланд на вопрос о том, готов ли Белый дом к переговорам без дополнительных условий и обвинений.

При этом Нуланд повторила тезис американских властей о том, что Вашингтон считает «безответственной» приостановку действия ДСНВ. Как указала американский дипломат, поддержание безопасности ядерных арсеналов — это работа США и России, за которую они несут ответственность перед всем миром.

«США готовы вернуться к переговорам, чтобы обеспечить выполнение СНВ-3, с самого начала», — отметила Нуланд.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ без выхода из него. Российский лидер указал, что США не позволяют инспектировать свои ядерные объекты, но настаивают, чтобы в Россию пускали американские инспекционные комиссии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявила замгоссекретаря США Нуланд, Соединённые Штаты не планируют наращивать ядерный потенциал и не верят, что Россия сможет увеличить его.

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