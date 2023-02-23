Вашингтон, 23 февраля, 2023, 22:46 — ИА Регнум. Власти США не владеют свидетельствами оказания Китаем военной помощи с России, но КНР никогда не исключала таких шагов, заявила журналистам 23 февраля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Она сослалась на информацию американского разведывательного сообщества. При этом Жан-Пьер не стала называть последствия, которые ждут Китай в случае, если США получат такие доказательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля американский сенатор Линдси Грэм и предостерег Пекин от оказания Москве «летальной» военной помощи, сравнив подобное решение с «покупкой билета на «Титаник».