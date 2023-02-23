Вашингтон, 23 февраля, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Больше одного года нужно США для того, чтобы направить Украине американские танки M1 Abrams, заявила 23 февраля журналистам глава сухопутных войск Соединенных Штатов Кристин Вормут.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

Она отметила, что Вашингтон рассматривает несколько вариантов и необходимо рассмотреть плюсы и минусы каждого из них. Вормут уточнила, что речь идет о плане, который охватывает срок меньше полутора лет, при этом, согласно другому сценарию, потребуется два года.

Представитель Пентагона также отметила, что один из вариантов предусматривает производство новых танков, в то время как США обычно модернизируют имеющуюся технику. Кроме того, еще один сценарий заключается в том, что Вашингтон может направить Киеву танки, которые находятся в распоряжении других стран, что могло бы сократить сроки доставки.

Вместе с тем, как добавила Вормут, подобные решения могут послужить причиной разрушения отношений США со своими важными союзниками.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января газета The Washington Post написала, что Соединенные Штаты планируют произвести специально для ВСУ 31 танк Abrams без брони из обедненного урана. Боевые машины будут построены до конца 2023 года или начала 2024 года.