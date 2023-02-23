Вашингтон, 23 февраля, 2023, 22:51 — ИА Регнум. Европейский союз проявляет невероятное раболепие перед США и больше не играет никакой самостоятельной роли в мировой экономике и политике, заявил 23 февраля постпред РФ при ООН Василий Небензя во время своего выступления на заседании Совета Безопасности.

russiaun.ru Василий Небензя

«Такой импотенции в экономической сфере, такого раболепия перед США в истории Европы еще никогда не было. Дело дошло до того, что в Брюсселе беззвучно проглотили подрыв своим ближайшим союзником магистрального газопровода, оплаченного в том числе европейским инвесторами. Сейчас пытаются замести все неудобные факты под ковер, дабы не вызвать недовольство Вашингтона», — отметил Небензя.

Российский дипломат подчеркнул, что в подобных обстоятельствах нельзя говорить ни о какой самостоятельной ЕС и в целом Европы.

«После столь грубых политических и экономических просчетов шансы у Европы стать одним из полюсов нарождающегося многополярного мира стремятся к нулю», — считает Небензя.

Напомним, что ранее Небензя заявил о том, что страны, причастные к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», должны компенсировать ущерб от разрушения объектов.