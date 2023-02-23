В Крыму приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна

Симферополь, , 22:16 — REGNUM Движение поездов было приостановлено в Бахчисарайском районе Крыма временно в связи с повреждением железнодорожного полотна. Об этом 23 февраля сообщает ГУ МЧС по Республике Крым.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Информация о повреждении железнодорожного полотна поступила в региональное ведомство в 19:55 мск. Инцидент произошёл в селе Почтовое Бахчисарайского района.

В результате происшествия было остановлено движение поездов и электричек. На место происшествия отправились пожарно-спасательные подразделения, оперативная группа регионального отделения МЧС России, а также ремонтная бригада специалистов.

Для доставки пассажиров в город Симферополь были оперативно организованы автобусы. О происшествии были оповещены все службы взаимодействия.