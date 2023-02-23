Александрия, Египет, 23 февраля, 2023, 22:00 — ИА Регнум. В Египте отпущены из-под стражи капитан и старший помощник российского судна Soy. На днях они уже смогут вернуться на родину, сообщили 23 февраля в Российском профсоюзе моряков.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

Ранее сообщалось, что экипаж судна Soy был задержан в порту Александрии (Египет) 4 ноября 2022 года. Причиной стал груз, который перевозил корабль. На борту находились 28 тонн запрещенного в Египте медицинского препарата.

В связи с этим были задержаны члены экипажа, в том числе пятеро граждан России и трое граждан Болгарии. Позже всех, кроме капитана корабля и старшего помощника, отпустили, а двоих членов экипажа арестовали.

Напомним, в январе 2023 года над моряками судна должен был состояться суд, а 1 февраля в профсоюзе моряков России сообщили, что срок содержания под стражей для двоих членов экипажа российского судна продлили на полтора месяца.