Анкара, , 22:03 — REGNUM В Турции в ходе расследования разрушения домов во время землетрясений задержали более 170 человек, причастных к строительству зданий и сооружений. Об этом 23 февраля сообщил журналистам глава минюста республики Бекир Боздаг.

Бекир Боздаг Министерство юстиции Турции

«Из 171 задержанного лица 78 являются подрядчиками, 64 — прорабами и владельцами зданий», — сказал министр.

Ранее в Турции сообщили, что в ходе обследования зданий и сооружений после землетрясений было установлено, что серьёзно повреждены более 164 тыс. построек.

Напомним, 23 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 5. Подземные толчки были в той же провинции Хатай, что и землетрясения 6 февраля. По предварительным данным, рухнули несколько зданий, которые получили сильные повреждения после предыдущих землетрясений.

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