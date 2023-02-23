Москва, 23 февраля, 2023, 21:48 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) получил апелляцию по дисквалификации олимпийского чемпиона 2012 года по волейболу Дмитрия Ильиных за допинг, она находится в стадии рассмотрения. Об этом 23 февраля сообщает «Спорт-Экспресс», ссылаясь на ответ CAS по этому вопросу.

Красильников Станислав/ITAR-TASS Дмитрий Ильиных

«Стороны обмениваются письменными заявлениями, назначается состав арбитров», — сообщили журналистам.

Отмечается, что о следующем этапе процедуры можно будет говорить, когда сформируют коллегию арбитров. Пока невозможно определить дату вынесения окончательного решения.

Напомним, ранее Ильиных ушёл с поста спортивного директора «Белогорья» из-за дисквалификации на два года за нарушение антидопинговых правил.