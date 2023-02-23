Москва, , 21:36 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин обсудил вопросы реализации комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В телефонном разговоре, который состоялся 23 февраля по инициативе армянской стороны, была также обсуждена ситуация на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Никол Пашинян и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечено, что армянский лидер проинформировал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоявшейся 18 февраля в Мюнхене, и о других контактах с зарубежными партнерами.

Как подчеркнули в Кремле, контакты по поводу практической реализации комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе будут продолжены.

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Ранее сообщалось, что 23 февраля стало известно об отставке госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна.