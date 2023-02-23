Австралия ввела санкции против «Калашникова и «Туполева»

Канберра, , 21:46 — REGNUM Австралия вводит санкции против 90 физических лиц и 40 юридических лиц из России. Соответствующее постановление правительства страны было обнародовано 23 февраля.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сообщается, что поводом для введения санкций является политика России в отношении Украины. В санкционные списки попали концерн «Калашников», ПАО «Туполев» и ряд других крупных предприятий.

Кроме того, санкции ввели против сотрудников ЦИК, ряда российский военнослужащих, министров и губернаторов.

В случае необходимости в отдельных случаях допускаются исключения. Решение будет принимать министр иностранных дел, если будет убеждён, что выдача разрешения отвечает национальным интересам.

Напомним, ранее Австралия неоднократно вводила санкции в отношении российских граждан. В РФ вводили аналогичные ограничения против австралийских граждан.

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