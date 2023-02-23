Москва, , 21:18 — REGNUM В Россию 23 февраля прибыла первая после пандемии коронавируса группа туристов из Китая. Для 30 китайских гостей была организована торжественная встреча в аэропорту Шереметьево. В числе встречающих был вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Он заявил, что этого события туристический бизнес ждал почти три года, и выразил уверенность в том, что в 2023 году рост турпотока из Китая в Россию превысит показатели допандемийного 2019 года, когда Россию посетили 1,2 млн китайских гостей.

Нынешняя первая группа отправится по самому популярному маршруту «Москва — Санкт-Петербург». Как отметили в управлении международного взаимодействия Комитета по туризму города Москвы, до начала пандемии коронавируса в структуре въездного туризма в столицу гости из Китая составляли свыше 50%.

Напомним, соглашение между Россией и КНР, предусматривающее безвизовое пересечение границы туристическими группами, возобновило своё действие в феврале 2023 года.

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