Столтенберг объяснил наращивание сил НАТО в Восточной Европе
Вашингтон, 23 февраля 2023, 21:13 — REGNUM НАТО наращивает силы в странах Восточной Европы не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а для его предотвращения. Об этом 23 февраля в интервью Reuters заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Мы значительно увеличили наше военное присутствие в восточной части альянса, чтобы дать Москве очень чёткий сигнал, что нападение на одного союзника вызовет ответную реакцию со стороны всего альянса», — сказал Столтенберг.
Он также заявил, что Россией спецоперация по денацификации Украины разделила мир на до и после 24 февраля 2022 года. НАТО дополнительно направило на восточные рубежи тысячи военнослужащих.
«Это делается не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а для того, чтобы его предотвратить», — добавил глава военного блока.
Стоит отметить, с февраля 2022 года по ноябрь, как заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, группировка НАТО в Восточной Европе выросла в 2,5 раза и достигла 30 тыс. человек.
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