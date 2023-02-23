Вашингтон, 23 февраля, 2023, 21:13 — ИА Регнум. НАТО наращивает силы в странах Восточной Европы не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а для его предотвращения. Об этом 23 февраля в интервью Reuters заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Мы значительно увеличили наше военное присутствие в восточной части альянса, чтобы дать Москве очень чёткий сигнал, что нападение на одного союзника вызовет ответную реакцию со стороны всего альянса», — сказал Столтенберг.

Он также заявил, что Россия спецоперация по денацификации Украины разделила мир на до и после 24 февраля 2022 года. НАТО дополнительно направило на восточные рубежи тысячи военнослужащих.

«Это делается не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а для того, чтобы его предотвратить», — добавил глава военного блока.

Стоит отметить, с февраля 2022 года по ноябрь, как заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, группировка НАТО в Восточной Европе выросла в 2,5 раза и достигла 30 тыс. человек.