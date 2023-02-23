Лондон, , 21:00 — REGNUM Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что намерен стать генеральным секретарем НАТО. О своих претензиях на этот пост он высказался в эфире телеканала «Рада».

Лидер Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон Conservatives.com

Он назвал эту идею отличной и созласился признаться, что такая мысль у него есть, отвечая на вопрос журналистов о намерении возглавить альянс.

«Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепкая, как никогда», — заявил Джонсон.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля 2022 года. Он согласился покинуть этот пост на фоне правительственного кризиса. В должности премьера Великобритании он пробыл почти три года, называя эту работу «самой лучшей в мире».

Читайте ранее в этом сюжете: Борис Джонсон согласился уйти в отставку на фоне гей-скандала и кризиса