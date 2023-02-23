Шольц назвал неразумным использование поставленного Киеву оружия для нападения на Россию

Берлин, , 20:42 — REGNUM Применять передаваемое Украине оружие для нападений на Россию было бы неразумным. Об этом заявил 23 февраля канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.

Олаф Шольц Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что согласно договоренностям с киевской стороной таких нападений быть не должно.

«Было бы не очень разумно, если бы сейчас тот, кто использует оружие, которое мы поставляем, например, совершил бы нападение на российскую территорию. И это то, о чем мы также договорились и согласны с тем, что этого не произойдет», — считает Шольц.

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Отметим, ранее о том, что поставленное Киеву Берлином оружие таит в себе большую угрозу, заявил депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета по защите климата и энергетике Штеффен Котре.

Он считает, что в случае если правительство ФРГ не заключило соглашений с Киевом о возврате поставленного ему оружия после окончания конфликта, то существует «потенциальная опасность», что это вооружение нелегальным путем может попасть в ЕС и в том числе в Германию.