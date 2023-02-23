Вашингтон, , 20:32 — REGNUM Соединённые Штаты ожидают, что Китай вскоре обнародует свой план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 23 февраля заявила газете Washington Post заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Виктория Нуланд Celebsimg.com

«Мы ожидаем, когда получится посмотреть, что китайская сторона выложит на стол», — сказала Нуланд.

Она добавила, что обнародование китайского варианта соглашения ожидается 24 февраля. Заместитель госсекретаря надеется, что оно будет «справедливым». По её мнению, нельзя просто «цинично» предложить прекращение огня.

Напомним, ранее о том, что Китай собирается предложить своей вариант по мирному урегулированию конфликта, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, об этом стало известно от главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии КНР Ван И. В Пекине подтвердили, что скоро будет обнародован план по Украине.

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