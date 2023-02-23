Анкара, , 20:31 — REGNUM В турецкой провинции Хатай, ранее пострадавшей от землетрясений, 23 февраля зафиксировали новые подземные толчки магнитудой 5. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajansı.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщил журналистам губернатор провинции Рахми Доган, землетрясение зафиксировали в том же районе Дефна, что и 6 февраля. Серьёзных последствий от него не было, кроме обрушения нескольких ранее повреждённых зданий.

По данным управления по устранению последствий стихийных бедствий (AFAD) Турции, подземные толчки были в 18:53 (время совпадает с московским). Очаг залегал на глубине 10 км.

Стоит отметить, по данным министерства окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции, в стране после землетрясений получили серьёзные повреждения более 164 тыс. зданий и сооружений.

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