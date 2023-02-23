Анкара, 23 февраля, 2023, 20:31 — ИА Регнум. В турецкой провинции Хатай, ранее пострадавшей от землетрясений, 23 февраля зафиксировали новые подземные толчки магнитудой 5. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajansı.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Как сообщил журналистам губернатор провинции Рахми Доган, землетрясение зафиксировали в том же районе Дефна, что и 6 февраля. Серьёзных последствий от него не было, кроме обрушения нескольких ранее повреждённых зданий.

По данным управления по устранению последствий стихийных бедствий (AFAD) Турции, подземные толчки были в 18:53 (время совпадает с московским). Очаг залегал на глубине 10 км.

Стоит отметить, по данным министерства окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции, в стране после землетрясений получили серьёзные повреждения более 164 тыс. зданий и сооружений.