Вашингтон, , 20:01 — REGNUM Госдепартамент США изучает возможность передачи Киеву истребителей нового поколения, пишет газета Washington Post.

«Продолжаем вести обсуждения противовоздушной защиты в долгосрочной перспективе как внутри США, так и с Украиной», — сказала заместитель госсекретаря Виктория Нуланд в ответ на вопрос о возможности поставок Киеву истребителей F-16.

По словам Нуланд, Вашингтон хочет обеспечить «крепкую интеграцию», включающую предоставленные виды вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты представят новый пакет антироссийских санкций 24 февраля.