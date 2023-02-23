Баку, 23 февраля, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Украина не осмелится ударить вглубь России, зная о последствиях. Такое мнение высказал генерал Вооружённых сил Турции в отставке Юджель Карауз.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Он считает, что Запад, посылая на Украину дальнобойные ракеты, предназначенные для атаки, практически открытым текстом заявил о своих целях.

«Запад продолжает посылать Украине дальнобойные ракеты. Чего они пытаются добиться? По большому счёту, понятно, так как эти ракеты, как известно, атакующие, а не оборонительные», ― пояснил в беседе с РИА Новости военный эксперт.

Он добавил, что удар Украины с помощью этих ракет по Москве и Санкт-Петербургу «представить невозможно, так как это неправомерно и неблагоразумно».

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«Киев не посмеет такого сделать, зная о последствиях», ― уверен отставной генерал.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил об ударах по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу. По его мнению, внутренняя эскалация военного конфликта в России неизбежна. При этом чиновник признал, что в настоящее время Киев не обладает оружием, позволяющим наносить подобные удары.