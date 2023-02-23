Москва, , 19:54 — REGNUM На российскую нефть марки Urals в целях расчета нефтяных налогов ограничен дисконт по отношению к цене Brent. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В соответствии с документом, опубликованном 23 февраля на портале правовой информации, изменен порядок определения котировок российской нефти, используемых для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и акциза на нефтяное сырье.

Для расчета предлагается применять цены нефти марки Urals, но не ниже чем Brent, уменьшенной с 1 апреля по 30 апреля 2023 года на 34 доллара США, с 1 мая по 31 мая 2023 года — на 31 доллар США, с 1 июня по 30 июня — на 28 долларов США, с 1 июля 2023 года — «Brent — 25 долларов за баррель».

Для применения нового закона предусмотрен переходный период, который позволит нефтяным компаниям адаптироваться к порядку расчета налогов на базе котировок Urals. Закон вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

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