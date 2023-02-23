Москва, , 19:59 — REGNUM Команда футбольного клуба ЦСКА обыграла соперников из «Краснодара» со счётом 3:0 в первом матче ¼ финала Кубка России. Игра проходила в Москве, на стадионе армейцев.

Футбол Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Московская команда начала вести на десятой минуте матча, когда гол забил бразильский защитник Мойзес. Причём для данного футболиста гол стал первым после перехода в ЦСКА.

Потом голевыми действиями отметились Фёдор Чалов на 30-й минуте и Антон Заболотный на 86-й минуте. Не смог реализовать пенальти Хорхе Карраскаль.

Напомним, ответный матч запланирован на 28 февраля. В этот раз футболисты встретятся в Краснодаре.

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