Москва, 23 февраля, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Команда футбольного клуба ЦСКА обыграла соперников из «Краснодара» со счётом 3:0 в первом матче ¼ финала Кубка России. Игра проходила в Москве, на стадионе армейцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Московская команда начала вести на десятой минуте матча, когда гол забил бразильский защитник Мойзес. Причём для данного футболиста гол стал первым после перехода в ЦСКА.

Потом голевыми действиями отметились Фёдор Чалов на 30-й минуте и Антон Заболотный на 86-й минуте. Не смог реализовать пенальти Хорхе Карраскаль.

Напомним, ответный матч запланирован на 28 февраля. В этот раз футболисты встретятся в Краснодаре.