Вашингтон, , 19:50 — REGNUM НАТО выступает за контроль за ядерными вооружениями, поэтому отреагирует на приостановку Россией участия в ДСНВ. Об этом в опубликованном 23 февраля на Bloomberg TV интервью заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Nato.int

«НАТО будет внимательно следить за тем, что Россия делает со своим ядерным оружием», — сказал генсек военного блока.

Он добавил, что альянс примет меры для надёжного ядерного сдерживания. Столтенберг призвал к прозрачности в данном вопросе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия Москвы в ДСНВ в связи с тем, что США перестали выполнять свои обязательства по Договору. Он также поручил подготовиться к проведению в РФ ядерных испытаний, если подобные испытания проведёт американская сторона.

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