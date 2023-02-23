Вашингтон, 23 февраля 2023, 19:50 — REGNUM НАТО выступает за контроль за ядерными вооружениями, поэтому отреагирует на приостановку Россией участия в ДСНВ. Об этом в опубликованном 23 февраля на Bloomberg TV интервью заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
Nato.int

«НАТО будет внимательно следить за тем, что Россия делает со своим ядерным оружием», — сказал генсек военного блока.

Он добавил, что альянс примет меры для надёжного ядерного сдерживания. Столтенберг призвал к прозрачности в данном вопросе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия Москвы в ДСНВ в связи с тем, что США перестали выполнять свои обязательства по Договору. Он также поручил подготовиться к проведению в РФ ядерных испытаний, если подобные испытания проведёт американская сторона.

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