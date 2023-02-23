Вашингтон, , 19:38 — REGNUM В Британии создана секретная группа для приобретения боеприпасов для украинской армии. Её созданием занималось минобороны королевства. Целью создания является закупка вооружения советского образца, сообщает New York Times.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Секретная целевая группа, созданная британским министерством обороны, сосредоточена на получении боеприпасов советского типа», — пишет газета.

Согласно данным её источника, с начала спецоперации по запросу государственных украинских компаний Британия и США финансировали оружейные сделки с участием третьих стран и посредников. Так, в частности, снаряды для Украины искали на фабриках в Боснии и Герцеговине, Сербии и Румынии.

Сообщается также об одной сделке по поставке Британии 40 тысяч артиллерийских снарядов государственной пакистанской компанией Pakistan Ordnance Factories. Однако сделка сорвалась.

Также сообщается о предложении по поставкам боеприпасов и десятка штурмовиков российского типа от компании из Чехии. Сумма контракта составляла 185 млн долларов. Кроме того, газета отмечает факты поставок вооружения из Люксембурга и Болгарии.

Ранее сообщалось, что венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью Index сообщил, что Киев не получит военную помощь от Венгрии, а учитывая дискриминацию венгров в Закарпатье, Будапешт также против встречи в формате «Украина — НАТО».

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