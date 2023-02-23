Вашингтон, 23 февраля, 2023, 19:38 — ИА Регнум. В Британии создана секретная группа для приобретения боеприпасов для украинской армии. Её созданием занималось минобороны королевства. Целью создания является закупка вооружения советского образца, сообщает New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Секретная целевая группа, созданная британским министерством обороны, сосредоточена на получении боеприпасов советского типа», — пишет газета.

Согласно данным её источника, с начала спецоперации по запросу государственных украинских компаний Британия и США финансировали оружейные сделки с участием третьих стран и посредников. Так, в частности, снаряды для Украины искали на фабриках в Боснии и Герцеговине, Сербии и Румынии.

Сообщается также об одной сделке по поставке Британии 40 тысяч артиллерийских снарядов государственной пакистанской компанией Pakistan Ordnance Factories. Однако сделка сорвалась.

Также сообщается о предложении по поставкам боеприпасов и десятка штурмовиков российского типа от компании из Чехии. Сумма контракта составляла 185 млн долларов. Кроме того, газета отмечает факты поставок вооружения из Люксембурга и Болгарии.

Ранее сообщалось, что венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью Index сообщил, что Киев не получит военную помощь от Венгрии, а учитывая дискриминацию венгров в Закарпатье, Будапешт также против встречи в формате «Украина — НАТО».