Киев, 23 февраля, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Испания направит Украине шесть танков Leopard, а также изучит возможность увеличить помощь до десяти боевых машин. Об этом премьер-министр королевства Педро Санчес заявил 23 февраля в ходе визита в Киев.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

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«Мы собираемся отправить шесть танков Leopard 2 A4», ― подтвердил Санчес.

При этом он добавил, что правительство страны намерено в течение следующих недель и месяцев посмотреть, сможет ли оно довести количество обещанных танков до десяти.

Санчес также напомнил, что Испания будет обучать украинских солдат обращению с этими боевыми машинами. По словам председателя правительства, первая группа украинских военных уже прибыла в Испанию.

Во время совместной пресс-конференции с Зеленским в Киеве испанский премьер-министр также высказался о возможности отправки Мадридом самолётов на Украину.

«Мы должны это изучить», ― сказал Санчес, добавив, что окончательное решение будет принято в координации со странами НАТО.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в коалицию по поставкам Киеву немецких танков Leopard вошли восемь стран. По его словам, это Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.