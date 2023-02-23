США анонсировали новый пакет санкций против РФ
Вашингтон, 23 февраля 2023, 19:32 — REGNUM Соединенные Штаты Америки представят новый пакет антироссийских санкций 24 февраля. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью изданию Washington Post.
По её словам, санкции против России объявят все странны группы G7.
«Мы введем ограничения в отношении большего числа российских банков, которые обходят санкции», — сказала Нуланд.
Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что спустя год поле начала спецоперации по денацификации на Украине раскол между поддерживающими Россию и Запад странами мира только увеличился.