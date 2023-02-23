Вашингтон, 23 февраля, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки представят новый пакет антироссийских санкций 24 февраля. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью изданию The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По её словам, санкции против России объявят все странны группы G7.

«Мы введем ограничения в отношении большего числа российских банков, которые обходят санкции», — сказала Нуланд.

Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что спустя год поле начала спецоперации по денацификации на Украине раскол между поддерживающими Россию и Запад странами мира только увеличился.