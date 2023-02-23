Донецк, 23 февраля, 2023, 19:25 — ИА Регнум. За час вооружённые формирования Украины дважды обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом 23 февраля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

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Так, в 17:30 (мск) украинские военные открыли огонь по населённому пункту Пантелеймоновка. Со стороны населённого пункта Сухая Балка было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

«17:50 ― населённый пункт Дальнее ― город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибра 155 мм», ― говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Отметим, что Петровский район столицы ДНР 23 февраля четыре раза оказался под обстрелом украинской армии.

Ранее по теме: При обстреле ВСУ Донецка ранены восемь сотрудников МЧС

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка ранения получили восемь сотрудников МЧС. Кроме того, погибли три сотрудника бригады скорой медицинской помощи, задействованные в эвакуации раненых: фельдшер, санитар и водитель.