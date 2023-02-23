Вашингтон, 23 февраля, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не планируют наращивать ядерный потенциал и не верят, что Россия сможет увеличить его. Об этом 23 февраля в интервью The Washington Post заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктория Нуланд

«Россия сейчас не в том состоянии, чтобы модифицировать свое ядерное оружие, и мы, честно говоря, не заинтересованы и не планируем делать этого», — сказала Нуланд.

Она добавила, что США не будут ничего менять в своих планах в ответ на приостановку Россией участия в ДСНВ. По её словам, Вашингтон рассчитывает на возобновление инспекций на ядерные объекты.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин, заявляя о приостановке участия в ДСНВ, сообщил, что США не позволяют инспектировать свои ядерные объекты, но настаивают, чтобы в Россию пускали американские инспекционные комиссии.