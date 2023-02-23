Вашингтон, 23 февраля, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Новым руководителем Всемирного банка может стать бизнесмен индийского происхождения Анжай Банга. Его кандидатуру предложил на этот пост президент США Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В пользу выдвинутой им кандидатуры говорят успешный опыт руководства Бангой крупными компании и уникальные способности кандидата, подчеркнул Байден.

«Аджай обладает уникальными способностями, чтобы возглавить Всемирный банк в этот критический момент истории. В течение трех десятилетий он строил успешные глобальные компании и управлял ими, создавая рабочие места и приводя инвестиции в развивающиеся страны»,— заявил глава Белого дома.

Об Анжае Банге известно, что он ранее руководил такой крупной компанией, как Mastercard, а также крупными предприятиями в развивающихся странах.

Напомним, ранее о своем решении уйти в отставку с поста президента Всемирного банка заявил 15 февраля Дэвид Мэлпас. Его уход ожидается до 30 июня. По традиции этот пост всегда занимают представители США.