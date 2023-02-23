Киев, 23 февраля, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Президент Владимир Зеленский ещё не видел предложенного Китаем плана урегулирования конфликта на Украине, но приветствовал бы переговоры с Пекином. Об этом украинский лидер заявил 23 февраля на совместном брифинге с находящимся с визитом в Киеве премьер-министром Испании Педро Санчесом, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Мы хотели бы встретиться с китайской стороной», ― указал Зеленский, отвечая на вопрос о перспективах встречи с главой КНР Си Цзиньпином.

Президент страны подчеркнул, что это в интересах Украины. Он добавил, Киев по дипломатическим каналам направил в Пекин предложение о встрече с китайской стороной. Сам факт того, что Китай начал говорить об Украине, Зеленский расценил положительно, добавив, что выводы Киев будет делать только после того, как увидит «какую-либо конкретику».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о наличии у Китая плана по мирному урегулированию на Украине. По его словам, заведующий канцелярией комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И уже раскрыл Киеву ключевые пункты этого документа.

21 февраля постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь сообщил, что китайские власти собираются представить свой план по мирному урегулированию на Украине в ближайшие дни.