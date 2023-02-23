Белгород, , 19:03 — REGNUM Село Борисовка попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем телеграм-канале написал 23 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В результате обстрела пострадала 72-летняя женщина. Ее дочери медицинская помощь оказана на месте.

«Снаряд прилетел в частный жилой дом. Еще одним снарядом разрушен второй дом, в нем, слава богу, никого не было. Осколками снарядов повреждены еще два частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и кровля», — говорится в сообщении.

Вячеслав Гладков уточнил, что при обстреле повреждено газоснабжение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа попало 23 февраля под обстрел ВСУ.